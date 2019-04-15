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Рябоконь прокоментував перемогу над Карпатами

06:30 326 Читать на русском
Рябоконь прокоментував перемогу над Карпатами
Олександр Рябоконь

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь вважає, що його команда допустила багато помилок у захисті.

8’ Єгор Картушов
72’ Денис Фаворов
 
Мар'ян Швед 19’
8’ Єгор Картушов
19’ Мар'ян Швед
72’ Денис Фаворов

"Ми впевнено почали, володіли ініціативою, забили швидкий м’яч, потім віддали ініціативу, потім якійсь відрізок знову виглядали краще… й знову гірше. Й тільки у середині другого тайму команда почала діяти більш впевнено. Але достатньо багато було помилок. У тому числі у захисті.

Десна у рідних стінах здобула перемогу над Карпатами

Де знаходимо мотивацію? Варто тільки розслабитися й відразу може з'явитись завдання у боротьбі за виживання чи ще щось. До того ж, команда професійна.

Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

Навіть якщо не вдалося потрапити у першу шістку, то треба, у першу чергу в домашніх матчах, показувати гарну гру. Адже футбол, врешті-решт, вигаданий для глядача. Давно не тішили чернігівців домашньою перемогою", – цитує Рябоконя офіційний сайт Десни.

Теги
Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна - Карпати
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