Рябоконь прокоментував перемогу над Карпатами

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь вважає, що його команда допустила багато помилок у захисті.

"Ми впевнено почали, володіли ініціативою, забили швидкий м’яч, потім віддали ініціативу, потім якійсь відрізок знову виглядали краще… й знову гірше. Й тільки у середині другого тайму команда почала діяти більш впевнено. Але достатньо багато було помилок. У тому числі у захисті.

Десна у рідних стінах здобула перемогу над Карпатами

Де знаходимо мотивацію? Варто тільки розслабитися й відразу може з'явитись завдання у боротьбі за виживання чи ще щось. До того ж, команда професійна.

Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

Навіть якщо не вдалося потрапити у першу шістку, то треба, у першу чергу в домашніх матчах, показувати гарну гру. Адже футбол, врешті-решт, вигаданий для глядача. Давно не тішили чернігівців домашньою перемогою", – цитує Рябоконя офіційний сайт Десни.