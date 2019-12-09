Рябоконь про перемогу 6:2 над Карпатами: Прикро за львів'ян – напевно, їхньому тренеру важко буде коментувати цей матч

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь задоволений переконливою перемогою над Карпатами у 17-му турі УПЛ. В той же час наставник чернігівців не літає у хмарах попри те, що його команда піднялася у топ-3.

"Напевно, важко буде коментувати цей матч тренеру львівської команди, але мені також не дуже легко, все-таки великий рахунок. Прикро за Карпати. Ми створили багато моментів, дуже добре рухались та вмикали швидкості, тому вдячний хлопцям за гру.

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Нам потрібно працювати у багатьох компонентах. Була впевненість, що ми мали брати три очки, продовжувати боротьбу та з гарним настроєм підійти до останньої гри у цьому році проти київського Динамо. Поки що за друге місце ми боротись не будемо. Ми ставили перед собою завдання потрапити у першу шістку, вважаю, що 33 очки достатньо для цього.

У нас залишився один поєдинок, ми реально оцінюємо ситуацію та розуміємо, що зустріч проти киян буде важка. Після такого рахунку їхнє ставлення до поєдинку з нами буде дуже серйозним. На сьогоднішній день дві команди сильніші у всіх компонентах, ніж інші. Можливо, за заліковими балами це не так помітно, але Шахтар та Динамо наразі це не наші суперники", – цитує Рябоконя офіційний сайт Карпат.

Зауважимо, після 17-ти турів чернігівська команда посідає 3 місце в УПЛ, випереджаючи Динамо за додатковими показниками. Саме з киянами Десна 15 грудня зіграє останній матч у 2019 році.

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