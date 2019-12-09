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Рябоконь про перемогу 6:2 над Карпатами: Прикро за львів'ян – напевно, їхньому тренеру важко буде коментувати цей матч

06:00 567 Читать на русском
Рябоконь про перемогу 6:2 над Карпатами: Прикро за львів'ян – напевно, їхньому тренеру важко буде коментувати цей матч
Олександр Рябоконь / ФК Карпати

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь задоволений переконливою перемогою над Карпатами у 17-му турі УПЛ. В той же час наставник чернігівців не літає у хмарах попри те, що його команда піднялася у топ-3.

17’ Єгор Назарина
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
 
Максим Імереков 3’
Олександр Філіппов 16’
Владислав Калітвінцев 53’
Дмитро Хльобас 77’
Владислав Калітвінцев 80’
Олександр Філіппов 89’
3’ Максим Імереков
16’ Олександр Філіппов
17’ Єгор Назарина
53’ Владислав Калітвінцев
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
77’ Дмитро Хльобас
80’ Владислав Калітвінцев
89’ Олександр Філіппов

"Напевно, важко буде коментувати цей матч тренеру львівської команди, але мені також не дуже легко, все-таки великий рахунок. Прикро за Карпати. Ми створили багато моментів, дуже добре рухались та вмикали швидкості, тому вдячний хлопцям за гру.

Гол через себе та найрезультативніший матч сезону у відеоогляді Карпати – Десна – 2:6

Нам потрібно працювати у багатьох компонентах. Була впевненість, що ми мали брати три очки, продовжувати боротьбу та з гарним настроєм підійти до останньої гри у цьому році проти київського Динамо. Поки що за друге місце ми боротись не будемо. Ми ставили перед собою завдання потрапити у першу шістку, вважаю, що 33 очки достатньо для цього.

У нас залишився один поєдинок, ми реально оцінюємо ситуацію та розуміємо, що зустріч проти киян буде важка. Після такого рахунку їхнє ставлення до поєдинку з нами буде дуже серйозним. На сьогоднішній день дві команди сильніші у всіх компонентах, ніж інші. Можливо, за заліковими балами це не так помітно, але Шахтар та Динамо наразі це не наші суперники", – цитує Рябоконя офіційний сайт Карпат.

Зауважимо, після 17-ти турів чернігівська команда посідає 3 місце в УПЛ, випереджаючи Динамо за додатковими показниками. Саме з киянами Десна 15 грудня зіграє останній матч у 2019 році.

Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

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Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Карпати - Десна Карпати Карпати
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