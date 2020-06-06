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Рябоконь пояснив, чому Шахтар повинен дозволити зіграти Коноплі

08:52 144 Читать на русском
Рябоконь пояснив, чому Шахтар повинен дозволити зіграти Коноплі
Юхим Конопля / фото ФК Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував недоступність Юхима Коноплі у поєдинку 25-го туру проти Шахтаря.

 

"Насправді, я не прихильник, щоб футболіст грав проти рідної команди. Повністю згоден, ми це обговорювали. Але в цій ситуації, думаю, йому треба було дозволити, нехай би пограв. У нього є велике бажання.

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І якраз подивилися і переконалися б, що він в нашій команді даремно час не втрачав і, можливо, вже готовий скласти конкуренцію в Шахтарі основним правим захисникам. Думаю, можна було б якось залагодити це питання. Тренеру Шахтаря було б цікаво подивитися, як він зараз виглядає", – поділився Рябоконь в коментарі Футбол News.

Нагадаємо, поєдинок Десна – Шахтар відбудеться вже сьогодні о 17:00. Шахтар очолює турнірну таблицю з 62 очками в активі, а Десна бореться з Динамо та Зорею за другу сходинку – в усіх трьох команд по 46 пунктів.

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Юхим Конопля Юхим Конопля Шахтар - Десна Шахтар Шахтар Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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