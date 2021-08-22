Головний тренер Десни Олександр Рябоконь визнає, що клуб може зазнати втрат до закриття трансферного вікна.

"СК Дніпро-1 зробив пропозицію, яка влаштувала і Гуцуляка, і наш клуб, тому трансфер відбувся. Більше того, думаю, це не останній футболіст, який найближчим часом буде проданий Десною.

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Навіщо утримувати? Олексій відіграв в Десні кілька хороших сезонів. Гравець отримав гідну пропозицію від більш заможного клубу, тому все так і сталося", – пояснив Рябоконь у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, після 4 турів Десна залишилась єдиною командою УПЛ без втрачених очок. Сьогодні о 21:30 розпочнеться битва чернігівців проти Динамо.

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