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Рябоконь: Піжонство і неадекватна поведінка у Десні караються, але не матеріально

13:37 203 Читать на русском
Рябоконь: Піжонство і неадекватна поведінка у Десні караються, але не матеріально
Олександр Рябоконь / фото з відкритих джерел

Наставник Десни Олександр Рябоконь розповів про покарання для своїх підопічних за порушення дисципліни.

"Я не пам'ятаю, щоб за останні кілька років у Десні когось штрафували. Напевно, хлопці розуміють, що можна, а що не можна.

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Якщо десь і проскакують піжонські моменти або ще якась неадекватна поведінка, то подібне карається. Якщо не матеріально, то морально: можна просто надовго сісти на лавку запасних", – цитує Рябоконя zbirna.com.

Нагадаємо, на зимову перерву Десна пішла на 4 місці в УПЛ. Чернігівська команда відстає від Динамо та Зорі на 3 та 1 очко відповідно.

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Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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