Рябоконь: Піжонство і неадекватна поведінка у Десні караються, але не матеріально

Наставник Десни Олександр Рябоконь розповів про покарання для своїх підопічних за порушення дисципліни.

"Я не пам'ятаю, щоб за останні кілька років у Десні когось штрафували. Напевно, хлопці розуміють, що можна, а що не можна.

Рябоконь – про перехід Олійника в Десну: Поки що розмови не було, але вона може відбутись

Якщо десь і проскакують піжонські моменти або ще якась неадекватна поведінка, то подібне карається. Якщо не матеріально, то морально: можна просто надовго сісти на лавку запасних", – цитує Рябоконя zbirna.com.

Нагадаємо, на зимову перерву Десна пішла на 4 місці в УПЛ. Чернігівська команда відстає від Динамо та Зорі на 3 та 1 очко відповідно.

Сенсаційне Динамо-2016, яке вибило Бенфіку і Наполі: зірки Юнацької Ліги УЄФА – де вони зараз?