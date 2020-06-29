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Рябоконь після другої в сезоні перемоги над Динамо став найкращим тренером 28-го туру УПЛ

10:15 - Читать на русском
Рябоконь після другої в сезоні перемоги над Динамо став найкращим тренером 28-го туру УПЛ
Олександр Рябоконь / ФК Десна

Наставник Десни визнаний найкращим тренером за підсумками 28-го туру Прем'єр-ліги, у якому його команда здобула вольову перемогу над Динамо.

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало 28-й тур УПЛ. За його підсумками найкращим серед 12-ти наставників став керманич Десни Олександр Рябоконь, який отримав середній бал 4,6. Про це повідомляє офіційний сайт Організації.

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Чернігівська команда вдруге в сезоні обіграла Динамо та знову закрутила інтригу в боротьбі за друге місце. Тепер Десна відстає від киян лише на 3 пункти за 4 тури до завершення чемпіонату. А от 4 місце практично в кишені Десни – 9 балів відриву від Олександрії.

Зауважимо, в поточному сезоні Динамо набрало лише 4 очки в 4-х матчах проти Десни – 1 перемога, 1 нічия та 2 поразки.

Рябоконь – в топ-20 "найвідданіших" тренерів світу, найбільший попит мають аргентинські фахівці

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