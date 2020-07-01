Рябоконь: Перемогою над Динамо ми не дали розслабитися конкурентам

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився очікуваннями перед фінішною прямою боротьби за призові місця УПЛ.

"Гадаю, перемогою над Динамо ми не дали розслабитися конкурентам. Можна сказати, що Десна сіла їм на хвіст. Ми ще занадто мало ігор зіграли з Динамо, щоб робити глобальні висновки і говорити про нашу незручність для киян. Коли зіграємо матчів 20, тоді і подивимося.

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Думаю, всі знають календар останніх турів напам'ять. У цій ситуації немає сенсу щось моделювати. Найправильніший підхід – думати про найближчий поєдинок. Якщо ми не зійдемо на п'єдестал, це не стане трагедією для наших уболівальників. Основна мета – вихід у єврокубки. Але якщо буде шанс завоювати медалі, Десна постарається цим скористатися", – підсумував Рябоконь в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо після 28 зіграних турів посідає другу сходинку УПЛ. Зоря відстає всього на два пункти, а Десна – на три.

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