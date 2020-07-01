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Рябоконь: Перемогою над Динамо ми не дали розслабитися конкурентам

1 липня 13:07 - Читать на русском
Рябоконь: Перемогою над Динамо ми не дали розслабитися конкурентам
Олександр Рябоконь / Сайт Десни

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився очікуваннями перед фінішною прямою боротьби за призові місця УПЛ.

12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
90+1’ Андрій Гітченко
 
Віктор Циганков 4’
Віктор Циганков 86’
4’ Віктор Циганков
12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
86’ Віктор Циганков
90+1’ Андрій Гітченко

"Гадаю, перемогою над Динамо ми не дали розслабитися конкурентам. Можна сказати, що Десна сіла їм на хвіст. Ми ще занадто мало ігор зіграли з Динамо, щоб робити глобальні висновки і говорити про нашу незручність для киян. Коли зіграємо матчів 20, тоді і подивимося.

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Думаю, всі знають календар останніх турів напам'ять. У цій ситуації немає сенсу щось моделювати. Найправильніший підхід – думати про найближчий поєдинок. Якщо ми не зійдемо на п'єдестал, це не стане трагедією для наших уболівальників. Основна мета – вихід у єврокубки. Але якщо буде шанс завоювати медалі, Десна постарається цим скористатися", – підсумував Рябоконь в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо після 28 зіграних турів посідає другу сходинку УПЛ. Зоря відстає всього на два пункти, а Десна – на три.

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Теги
Динамо Динамо Десна Десна Олександр Олександр Рябоконь Зоря Зоря Десна - Динамо
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