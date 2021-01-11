"Зараз можу сказати наступне: Сергій Старенький завершив кар'єру футболіста і йому запропоновано посаду в структурі клубу. Артур Западня не мав у Десні багато ігрової практики, тому прийняв пропозицію Металіста 1925.

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За умовами оренди, Шахтар повернув Михайла Мудрика, хоча ми дуже на нього розраховували, а у Хльобаса закінчився контракт, і він покинув нашу команду. Всім хлопцям хочу сказати велике спасибі за роботу і побажати удачі надалі. А що стосується потенційних новачків, то переговори ведуться, але щось конкретне я поки сказати не можу.

Чи залишиться Конопля у Десні? Мені б хотілося в це вірити. У Десні у нього, напевно, буде більше ігрової практики, Юхим у нас прогресує. Але питання по цьому гравцеві поки відкрите", – поділився Рябоконь у інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що Старенький, окрім Десни, встиг пограти за Торпедо Жодіно, Сморгонь, Львів, Олександрію і київський Арсенал.

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