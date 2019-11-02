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Рябоконь назвав ключовий момент у перемозі над Ворсклою

20:28 87 Читать на русском
Рябоконь назвав ключовий момент у перемозі над Ворсклою
Олександр Рябоконь / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Ворсклою у матчі 13-го туру УПЛ.

 
Максим Імереков 76’
76’ Максим Імереков

"В'язка гра була, багато єдиноборств. Ми намагалися не поступатися в них. Все вирішив один стандартний момент.

Повернення Десни на друге місце в УПЛ у відеоогляді матчу проти Ворскли

Була хороша подача, хлопці сміливо пішли на м'яч, добили його в сітку. Всі задоволені результатом", – розповів Олександр Рябоконь на післяматчевій прес-конференції.

Додамо, що після 13 турів Десна набрала 26 залікових пунктів та наразі посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Щоправда, Динамо, яке відстає на два очки, зіграло на матч менше.

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Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Ворскла - Десна Десна Десна
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