Рябоконь назвав ключовий момент у перемозі над Ворсклою

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Ворсклою у матчі 13-го туру УПЛ.

"В'язка гра була, багато єдиноборств. Ми намагалися не поступатися в них. Все вирішив один стандартний момент.

Повернення Десни на друге місце в УПЛ у відеоогляді матчу проти Ворскли

Була хороша подача, хлопці сміливо пішли на м'яч, добили його в сітку. Всі задоволені результатом", – розповів Олександр Рябоконь на післяматчевій прес-конференції.

Додамо, що після 13 турів Десна набрала 26 залікових пунктів та наразі посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Щоправда, Динамо, яке відстає на два очки, зіграло на матч менше.

Десна переграла Ворсклу в матчі без моментів і продовжила зазіхати на срібло УПЛ