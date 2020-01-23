Рябоконь назвав гравців Десни, яких Шевченко може викликати у збірну України

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь переконаний, що у його команді є гравці, які заслужили на можливість зіграти за збірну України.

"Напевно, штаб Андрія Миколайовича переглядає всі наші ігри і в курсі здібностей кожного потенційного гравця збірної. Він знає, які позиції йому потрібно підсилити чи освіжити. На мій погляд, збірній не завадять швидкісні флангові виконавці. У нашій команді є технічні швидкі флангові гравці. Наприклад, Картушов або Калітвінцев.

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Крім них, думаю, нападник Філіппов міг би отримати шанс. Він зараз другий бомбардир чемпіонату України разом з Лєднєвим після Мораєса. Імереков – один з найкращих центральних захисників в Україні. Він дуже швидкісний, від нього ніхто не втече. Я ні в якому разі не нав'язую своєї думки, але мені здається, Імереков міг би отримати шанс в якомусь товариському матчі", – цитує Рябоконя dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, Десна наразі посідає 4 місце у турнірній таблиці УПЛ. Команда Рябоконя відстає від Динамо, яке перебуває у зоні Ліги чемпіонів, на 3 очки.

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