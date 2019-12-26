Рябоконь може так на тебе глянути, що вже нічого не захочеться, – Гітченко розповів про суворість тренера Десни

Захисник Десни Андрій Гітченко поділився думками щодо роботи з головним тренером команди Олександром Рябоконем.

За словами оборонця чернігівців, керманич далеко не завжди стримує емоції в спілкуванні з гравцями.

Десна буде підписувати лише тих футболістів, яких всі знають, сильних, – Рябоконь

"Тренер може і "напхати" нам. А деколи може так на тебе подивитися, що тобі вже нічого не хочеться. В такі моменти ти все розумієш сам", – зізнався Гітченко у коментарі YouTube-каналу Дитинець.

Нагадаємо, Десна стала однією з головних сенсацій поточного сезону УПЛ – команда Рябоконя зустріла зимову перерву на четвертій позиції і заздалегідь гарантувала собі місце у верхній шістці на весняну частину.

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