Рябоконь: Ми дуже багато володіли м'ячем, але створили обмаль моментів

Наставник Десни Олександр Рябоконь поділився емоціями після поразки своєю команди від Чорноморця (0:1).

"На жаль, ми дуже багато володіли м'ячем, але дуже мало створювали моментів. Особливо це стосується другого тайму.

Чорноморець мінімально обіграв Десну

Якщо в першому більш-менш щільна гра була, насичена на половині поля суперника, то в другому у нас з'являлися вільні зони на флангах.

Потрібно було знаходити якісь моменти і їх реалізовувати. Замість цього – необов'язковий абсолютно штрафний. Ну і, Чорноморець поки в цьому сезоні всі свої голи забиває після стандартів, і продовжив свою серію в цьому матчі", – цитує Рябоконя прес-служба "моряків".

Чорноморець – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу