Рябоконь: Матч проти Карпат був динамічним

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував нічию з Карпатами (0:0) у матчі 6 туру УПЛ.

"Був компактний, достатньо динамічний футбол, але не було головного – забитих м’ячів. Були моменти, і були хороші моменти, котрі, на жаль, не вдалося реалізувати. Не змогли порадувати своїх вболівальників.

Дебют молдовського форварда Бойчука і надійна гра люксембурзького легіону у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 0:0

Карпати досить серйозний суперник, але вдома мали перемагати. Будемо готуватися до наступних матчів", – цитує Рябоконя офіційний сайт Десни.

Десна перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці, набравши 11 очок, Карпати на 10 сходинці з 5 пунктами.

Десна у рідних стінах розписала нічию з Карпатами – чернігівці залишились на другому місці в УПЛ