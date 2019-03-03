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Рябоконь: Коли рахунок став 1:2, вже Динамо намагалося грати більш надійно

07:30 73 Читать на русском
Рябоконь: Коли рахунок став 1:2, вже Динамо намагалося грати більш надійно
Олександр Рябоконь / ФК Чорноморець

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував поразку від Динамо у 20 турі УПЛ.

83’ Єгор Картушов
 
Томаш Кендзьора 25’
Віталій Буяльський 68’

"Не хочу говорити про гідний опір або ще про щось. Знали, що Динамо практично на піку і зараз виглядає дуже здорово: мобільно, свіжо, швидко. Проте, розраховували зіграти розумно, раціонально, не дати багато шансів супернику та постаратися заробити якісь залікові очки. На жаль, не вийшло.

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Динамо – швидка, мобільна команда, яка добре грає на контратаках. Розкриватися у грі з Динамо – це самогубство. Якщо їм дати простір, вони летять в атаку, задіюючи відразу 5-7 футболістів. Сьогодні такого не було. Ми нейтралізували цю загрозу.

Десна – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Голи прийшли після стандартів. Хоча знали цей фінт Кендзьори. В епізоді з першим пропущеним голом не зіграв один конкретний футболіст, не хочу називати прізвище. Другий гол, по суті, пропустили після позиційної атаки. Коли рахунок став 1:2, напевно, вже Динамо намагалося грати більш надійно", – цитує Рябоконя офіційний сайт Десни.

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Динамо Динамо Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна - Динамо
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