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Рябоконь: Керівництво Десни ставить найвищі цілі

22:03 65 Читать на русском
Рябоконь: Керівництво Десни ставить найвищі цілі
Олександр Рябоконь / УПЛ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував нічию з Олімпіком у матчі 18 туру УПЛ.

"Вийшла бойова гра. Моменти були в обох колективів. Думаю, що результат закономірний. У грудні дуже складно виходити на поле. Я задоволений бійцівськими якостями своїх хлопців.

Олімпік – Десна – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Переглядали дії суперника в попередніх матчах. Саме в ту точку і пішла подача, Фаворов увірвався і забив свій м'яч.

У нас нападники однакового класу. Але перевагу віддали Хльобасу. Безбородько не зовсім вдало зіграв в минулій грі. Хльобас мав велике бажання забити і ми дали йому цю можливість. На жаль, йому це не вдалося.

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Керівництво ставить найвищі завдання. Нам залишається тільки їх вирішувати. Кожен матч, як і сьогоднішній, визначав результат. Як для дебютантів, наш результат є позитивним", – сказав Рябоконь каналу Футбол 1.

Україна18 тур

Олімпік - Десна: Неділя 09 грудня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Десна
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Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Олімпік - Десна Олімпік Олімпік
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