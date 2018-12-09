Рябоконь: Керівництво Десни ставить найвищі цілі

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував нічию з Олімпіком у матчі 18 туру УПЛ.

"Вийшла бойова гра. Моменти були в обох колективів. Думаю, що результат закономірний. У грудні дуже складно виходити на поле. Я задоволений бійцівськими якостями своїх хлопців.

Олімпік – Десна – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Переглядали дії суперника в попередніх матчах. Саме в ту точку і пішла подача, Фаворов увірвався і забив свій м'яч.

У нас нападники однакового класу. Але перевагу віддали Хльобасу. Безбородько не зовсім вдало зіграв в минулій грі. Хльобас мав велике бажання забити і ми дали йому цю можливість. На жаль, йому це не вдалося.

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Керівництво ставить найвищі завдання. Нам залишається тільки їх вирішувати. Кожен матч, як і сьогоднішній, визначав результат. Як для дебютантів, наш результат є позитивним", – сказав Рябоконь каналу Футбол 1.