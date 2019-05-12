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Рябоконь: До нас на тренування прийшли фанати – хтось це зрозумів, як сигнал, що програвати більше не можна

12 травня 22:48 233 Читать на русском
Рябоконь: До нас на тренування прийшли фанати – хтось це зрозумів, як сигнал, що програвати більше не можна
Олександр Рябоконь / ФК Олімпік

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Олімпіком (2:1) у матчі 21 туру УПЛ.

16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
 
Матар Дійє 51’
16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
51’ Матар Дійє

"Уже не перший матч перший тайм ми граємо краще, ніж другий. У першому діяли добре, у другому – не дуже. З'являється якась напруга, хлопці надмірно нервують на полі, і загальний малюнок гри втрачається.

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У команди був важкий психологічний момент: дві поразки поспіль від команд, що займають останні місця. Тому сьогодні було дуже важливо перемогти і порадувати уболівальників. Мені здається, вболівальникам вже, в першу чергу, потрібна перемога, а не видовищна гра.

До нас на тренування прийшли фанати зі словами підтримки. Хтось зрозумів це як підтримку, а хтось – як попередження, що програвати більше не можна. У нас була змістовна бесіда з фанатами. Сьогодні були помилки, але футболісти відпрацювали на повну. Я їм вдячний за досягнутий результат в сьогоднішньому матчі", – цитує Рябоконя офіційний сайт Олімпіка.

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Олімпік Олімпік Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна Десна футбольні фанати Десна - Олімпік
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