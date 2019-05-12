Рябоконь: До нас на тренування прийшли фанати – хтось це зрозумів, як сигнал, що програвати більше не можна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Олімпіком (2:1) у матчі 21 туру УПЛ.

"Уже не перший матч перший тайм ми граємо краще, ніж другий. У першому діяли добре, у другому – не дуже. З'являється якась напруга, хлопці надмірно нервують на полі, і загальний малюнок гри втрачається.

Десна – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У команди був важкий психологічний момент: дві поразки поспіль від команд, що займають останні місця. Тому сьогодні було дуже важливо перемогти і порадувати уболівальників. Мені здається, вболівальникам вже, в першу чергу, потрібна перемога, а не видовищна гра.

До нас на тренування прийшли фанати зі словами підтримки. Хтось зрозумів це як підтримку, а хтось – як попередження, що програвати більше не можна. У нас була змістовна бесіда з фанатами. Сьогодні були помилки, але футболісти відпрацювали на повну. Я їм вдячний за досягнутий результат в сьогоднішньому матчі", – цитує Рябоконя офіційний сайт Олімпіка.

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