"Певною мірою матч з Динамо – це для Десни тест на зрілість. Це чинний чемпіон. Ми стежимо за їхніми матчами, за основними статистичними показниками. Динамо практично за всіма основними критеріями на перших позиціях. Я маю на увазі володіння м'ячем, очікувані голи, число ударів, кількість і якість передач.

"Моментами тренування з Десною давалися Хачеріді важко": Рябоконь оцінив перспективи підписання екс-зірки Динамо

Ясно, що позиція Десни в турнірній таблиці ситуативна. Ми розуміємо, що у нас є два гранди, а всі інші тягнуться за ними. Подивимося. Ми багато матчів зіграли з Динамо і не раз ці поєдинки складалися для Десни вдало, тому чекаємо на гру і віримо в краще.

Напевно кияни будуть злими після втрати очок у зустрічі з Інгульцем. Динамівці провели матч з великою ігровою і територіальною перевагою, десь їм не пощастило. Зрозуміло, що після цієї осічки "біло-синім" втрачати очки не можна. Але поле рівне, м'яч круглий, подивимося, як все складеться.

Чи знаю я, як обіграти чемпіона? Готуємося до цього, намагаємося награвати свої основні тактичні прийоми. Якщо говорити про психологію, то Динамо має налаштовуватися на матч не менше за нас, адже Десна вище за киян в турнірній таблиці, а ми будемо грати проти найсильнішої команди країни, тому суперники знаходяться десь в рівних умовах", – сказав Рябоконь у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, протистояння між Десною та Динамо відбудеться вже сьогодні, 22 серпня. Початок зустрічі о 21:30.

Динамо – Десна: анонс матчу УПЛ