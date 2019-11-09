Рябоконь: Десна розчарована нічиєю з СК Дніпром-1

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями від матчу 14-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (1:1).

"Десна розчарована результатом, але не грою. Нам протистояв організований суперник, якому останнім часом не щастило. У них була тривала серія, але це нічого не означає. Вони діяли самовіддано і дисципліновано в захисті, ще й забили.

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У Десни теж було багато моментів, шкода, забили лише один раз. Щоб не відриватися високо від землі, скажу, що нічия з СК Дніпром-1 – нічого страшного. Ще багато матчів, будемо вирішувати завдання з потраплянням в першу шістку.

У нас непогано виходило розкривати оборону. Робили простріли, але не вдавалося замикати. Не було простого навалу, боротьби. Непогано вступали в контрпресинг після втрати. Не вистачило точності ударів", – цитує Рябоконя офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Десна та СК Дніпро-1 не змогли виявити сильнішого в матчі 14-го туру УПЛ (1:1), попри перевагу чернігівців.

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