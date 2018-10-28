Рябоконь: Десна планувала грати по-іншому проти Маріуполя, але швидкий гол вплинув на малюнок гри

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився емоціями після перемоги чернігівців над Маріуполем (2:0).

"Чому грав Безбородько? Він пропустив гру із Шахтарем, крім того, не зовсім вдало в Харкові зіграв Філіппов. Денис добре виглядає на тренуваннях, я в нього вірив. Іноді те, що виходить на тренуваннях, переходить і в гру.

Планували грати трохи по-іншому, більше володіти м'ячем, як ми це часто робимо в домашніх матчах. Однак швидкий гол вплинув на малюнок гри, і у нас з'явився простір для контратак. Вони у нас непогано виходили.

Десна – Маріуполь – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Епізод з пенальті? Я не прихильник висловлюватися про роботу арбітрів відразу після матчу. У першому моменті, не можу сказати, чи варто було ставити пенальті. Рука була, але наскільки близько – потрібно дивитися повтор. Другий момент не бачив.

Чи підходимо ми до піку форми? Складно сказати, з Шахтарем була інша гра, ми чекали на свій шанс. Сьогодні інший суперник і нам більше вдалося продемонструвати, ніж в матчі проти Шахтаря. Сподіваюся, до наступного матчу підійдемо у найкращих кондиціях", – передає слова Рябоконя телеканал Футбол.

Нагадаємо, Десна вдома впевнено перемогла Маріуполь.

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