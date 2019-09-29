Рябоконь: Десна готувала Коноплю на цей відрізок сезону

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Маріуполем (4:0) у матчі 9 туру УПЛ.

"Серйозна перемога за непоганої гри. Багато що виходило і в командних діях, і в індивідуальних. Сьогодні ми отримали те, що заслужили своєю роботою.

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На самому початку сезону у мене був діалог з Коноплею. Ми його готували саме на цей відрізок. Я говорив йому, що на старті він навряд чи буде грати, оскільки на позиції правого захисника грає сильний гравець, капітан команди.

Але поступово будемо його підпускати. І у вересні, після паузи на ігри збірних, ми запланували дати шанс Юхиму, тому що в тренувальній роботі він дуже добре виглядає.

З Динамо він вийшов на заміну, з Шахтарем він не мав права грати, сьогодні його час настав. І можна сказати, що Фаворову ми вже шукали позицію на полі. Фаворов в Першій лізі вже грав на цій позиції", – цитує Рябоконя офіційний сайт Маріуполя.

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