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Рябоконь: Десна готувала Коноплю на цей відрізок сезону

19:16 549 Читать на русском
Рябоконь: Десна готувала Коноплю на цей відрізок сезону
Олександр Рябоконь / УПЛ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Маріуполем (4:0) у матчі 9 туру УПЛ.

 
Дмитро Хльобас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитро Хльобас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитро Хльобас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитро Хльобас
81’ Олександр Філіппов

"Серйозна перемога за непоганої гри. Багато що виходило і в командних діях, і в індивідуальних. Сьогодні ми отримали те, що заслужили своєю роботою.

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На самому початку сезону у мене був діалог з Коноплею. Ми його готували саме на цей відрізок. Я говорив йому, що на старті він навряд чи буде грати, оскільки на позиції правого захисника грає сильний гравець, капітан команди.

Але поступово будемо його підпускати. І у вересні, після паузи на ігри збірних, ми запланували дати шанс Юхиму, тому що в тренувальній роботі він дуже добре виглядає.

З Динамо він вийшов на заміну, з Шахтарем він не мав права грати, сьогодні його час настав. І можна сказати, що Фаворову ми вже шукали позицію на полі. Фаворов в Першій лізі вже грав на цій позиції", – цитує Рябоконя офіційний сайт Маріуполя.

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Маріуполь - Десна Маріуполь Маріуполь Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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