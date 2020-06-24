Рябоконь – в топ-20 "найвідданіших" тренерів світу, найбільший попит мають аргентинські фахівці

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) надав статистику про вік і тривалість роботи тренерів у їхніх нинішніх командах. Виділяємо декілька найцікавіших фактів.

Football Observatory проаналізувала характеристики 1646 головних тренерів зі 110 ліг у 79 країнах світу. На основі зібраних даних вийшов звіт з різноманітними рейтингами.

Карпати – пекло для тренерів. Топ-5 Європи за перестановками та 15 матчів на одного фахівця

– Олександр Рябоконь увійшов у топ-20 тренерів світу, які найдовше перебувають біля керма своїх команд. Він незмінно очолює Десну з 2012 року. Станом на перше червня термін його перебування в клубі складав 2998 днів.

Зовсім трішки Рябоконя випереджають культові Дієго Сімеоне з Атлетіко та Крістіан Штрайх з Фрайбурга. А на першому місці рейтингу Бруно Лузі, який тренує французький Шамблі з 2001 року – майже 7 тисяч днів.

– Середній вік тренерів в українській Прем'єр-лізі – 48,75 року. Найстарший – Луїш Каштру (58 років), наймолодші – Роман Санжар і Олександр Бабич (по 41 року).

У нашій Першій лізі наставники відчутно молодші – в середньому 46,54 року. Це топ-25 серед всіх чемпіонатів. Лідирує в рейтингу естонська Мейстріліга (40,97 року), а на іншому полюсі другий турецький дивізіон (54,92 року).

У топ-5 найстарших коучів з практикою входять дві знаменитості: Рой Ходжсон з Крістал Пелас і Дік Адвокат з Фейєнорда. Їм в наступні місяці виповниться по 73 роки.

– Аргентинські тренери мають найбільший попит за кордоном, особливо в Латинській Америці. 68 з них працюють в інших лігах. Першими на думку спадають Дієго Сімеоне, Марсело Б'єлса, Хорхе Сампаолі. Також популярні фахівці з Іспанії, Німеччини, Італії та, що дивно, з Сербії. Серби тренують у 24 різних країнах.

Українські тренери не пасуть задніх у цьому рейтингу – маємо топ-15. 12 наших коучів працюють за кордоном. Переважно в російськомовних країнах. Найяскравіші приклади: Юрій Вернидуб у солігорському Шахтарі, В'ячеслав Грозний у Шахтарі Караганда. Окремо стоїть Сергій Ребров, який пробивається в Європу через Угорщину – двічі став чемпіоном з Ференцварошем.

– Тренерів-легіонерів в УПЛ лише два: Луїш Каштру та Георгій Цецадзе. Тобто 16,7%. У Першій лізі взагалі немає наставників з іноземним паспортом. Щоправда, випадок не унікальний – ще в 13 досліджуваних лігах аналогічна ситуація.

Найбільше іноземних фахівців у азійських чемпіонатах. Чільну п'ятірку сформували Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Індія та Китай. У першості Саудівської Аравії, де нещодавно працював Сергій Ребров, 93,8% наставників з інших країн – лише одну з 16 команд очолює тамтешній коуч.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва