Рябоконь – про VAR: Арбітр перетворюється на радиста з навушником – так теж бути не повинно

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями після перемоги в 22-у турі УПЛ над луганською Зорею (1:0).

"Планувалася трохи інша гра. Раннє вилучення, довелося вносити корективи, десь було важкувато. Забитий гол додав футболістам упевненості, віри в те, що і в меншості можна перемогти. Хочу подякувати вболівальникам. Без їхньої підтримки було б складніше. А так, ми грали, фактично в рівних складах. Наш 12-й гравець був на високому рівні. Слава уболівальникам!

Резонансні вилучення після застосування VAR у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 1:0

Щось нам не дуже щастить. Та й Катерині Монзуль теж не сильно таланить з VAR. Доводиться переглядати багато моментів. Головне, щоб тріумфувала справедливість. Хоча динаміка гри втрачається. Очікування, скасування. Потрібно цю систему покращувати. Щось прибирати, можливо не всі моменти дивитися. Арбітр перетворюється на радиста з навушником, а хтось за кадром вирішує всі моменти. Так теж бути не повинно.

У цьому матчі майже весь перший тайм ми грали в меншості, тому витратили набагато більше сил. На другий тайм вибрали іншу манеру гри. Склади зрівнялися, але ми вели в рахунку і хотіли використовувати швидкість наших гравців", – цитує Рябоконя прес-служба Зорі.

Десна перемогла Зорю у битві за медалі – Монзуль показала дві суперечливі червоні картки після втручання VAR