"Міг призначити пенальті в ворота Металіста, я вважаю. За гру рукою. Від цього арбітра (Миколи Балакіна – прим.) я ніколи нічого хорошого не чекав. Це єдиний, напевно, такий суддя в Україні, від якого постійно чекаєш якогось незрозумілого ставлення, особливо після нашої останньої гри минулого сезону з Маріуполем.

Гольовий дебют унікального англійця у відеоогляді кубкового матчу Металіст – Десна – 2:1

Тоді він показав нам на рівному місці дві червоні картки, тому цьому арбітру я зовсім не довіряю і нічого хорошого від нього не очікував. Але це ніяк не стосується Металіста. Металіст, ще раз підкреслю, у другому таймі виглядав дуже добре і заслужено переміг", – наводить слова Рябоконя офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, Десна поступилась Металісту (1:2) в матчі 1/16 фіналу Кубка України, хоча вигравала впродовж зустрічі.

Металіст прорвався в 1/8 фіналу Кубка України, вигризши перемогу у Десни завдяки голу на останніх хвилинах