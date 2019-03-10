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Рябоконь – про шанси Десни на потрапляння у верхню шістку: Від нас залежить багато, але не все

06:30 10 Читать на русском
Рябоконь – про шанси Десни на потрапляння у верхню шістку: Від нас залежить багато, але не все
Олександр Рябоконь / фото із соцмереж

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився враженнями після матчу 21-го туру УПЛ проти Ворскли (0:0).

83’ Ібрахім Кане
93’ Олександр Чижов
 

"Моменти були. У першому таймі було більше розуму, у другому – емоцій. У першій половині зустрічі ми тримали під контролем всі дії суперника. У другому підлаштувалися під футбол господарів. Шкода, що не реалізували моменти в кінці зустрічі.

Ворскла – Десна – 0:0 – відеоогляд матчу

Втратили очки чи здобули? Враховуючи, що грали в Полтаві, то здобули, але взагалі втратили, оскільки для того, щоб потрапляти у верхню шістку нам необхідно було сьогодні перемагати. Щоб не залежати від результатів суперників, а від себе.

Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"

Тепер, виходить, від нас багато чого залежить, але не все. Не виграли, але й не програли. Будемо готуватися до наступної зустрічі", – цитує Рябоконя прес-служба Ворскли.

Теги
Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Ворскла - Десна
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