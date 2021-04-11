Головний тренер Десни Олександр Рябоконь зізнався, що допомогло його команді досягти успіху в матчі 21-го туру УПЛ проти підопічних Володимира Шарана (4:1).

"Важкий матч, серйозний суперник. Був проміжок часу, коли довелося потерпіти. Але загалом зіграли дисципліновано.

Два шедевральні голи п'ятою у відеоогляді матчу Десна – Олександрія – 4:1

У вирішальні моменти показали індивідуальну майстерність. Я маю на увазі, забиті голи", – сказав Рябоконь у програмі "ТУР Online".

Нагадаємо, перемога дозволила Десні набрати 36 очок і піднятись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Олександрія з 26-ма пунктами залишилась сьомою.

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