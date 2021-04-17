"День народження – сумне свято. Почали непогано: комбінували, розкривали фланги, але не було останнього пасу. Суперник забив після першого ж підходу до наших воріт. Потім ще один. Вони грали без помилок біля своїх воріт, а біля чужих знаходили свої можливості. Тому й перемогли.

Минай – Десна – 3:1 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі ми проводили позиційні атаки, суперник відповідав контратаками. Все закономірно, адже вони були якіснішими в завершальній фазі. Чи хотів Минай більше перемогти? Я не можу так сказати. Перед ними стоїть таке ж серйозне завдання, як і перед нами.

Відсутність Тотовицького, Будківського і Калітвінцева? Гра показала, що креативних футболістів нам сьогодні не вистачало, їхної майстерності і руху. Але це футбол. Завжди хтось травмується, а у когось з'являється додатковий шанс. Хтось його використовує, хтось – ні. Не вийшло загалом у команди. Тому ми поступилися, але будемо сподіватися, що в наступних матчах покажемо більш якісну гру", - заявив Рябоконь в програмі Тур ONLINE.

Минай сенсаційно прибив Десну ефектними голами та піднявся з дна УПЛ