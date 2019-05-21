toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Рябоконь – про поразку від Ворскли: Мені немає в чому дорікнути своїм футболістам

21 травня 21:29 182 Читать на русском
Рябоконь – про поразку від Ворскли: Мені немає в чому дорікнути своїм футболістам
Олександр Рябоконь / Соцмережі

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував поразку від Ворскли у 30-у турі УПЛ.

 
Тодор Петровіч 30’
30’ Тодор Петровіч

"На жаль, у черговий раз не вдалося порадувати уболівальників. Вони сьогодні гарно нас підтримували. Мені немає в чому дорікнути своїм футболістам.

Десна – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Хіба що реалізація моментів трохи підвела, напевно сьогодні нам не пощастило", – цитує Олександра Рябоконя офіційний сайт Десни.

Ворскла здолала Десну в дуелі за перше місце у другій "шістці"

Нагадаємо, у 30-у турі УПЛ Десна на власному полі програла Ворсклі з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Петровіч.

blog_ava
"Зінченко – один з найбільших успіхів Гвардіоли": українець став найкращим в Ман Сіті на своїй позиції у сезоні 2018/19
12:00
4606
Теги
Десна - Ворскла Ворскла Ворскла Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
    Італія — 13:2512846 Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
18
год
:
42
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук