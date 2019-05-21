Рябоконь – про поразку від Ворскли: Мені немає в чому дорікнути своїм футболістам

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував поразку від Ворскли у 30-у турі УПЛ.

"На жаль, у черговий раз не вдалося порадувати уболівальників. Вони сьогодні гарно нас підтримували. Мені немає в чому дорікнути своїм футболістам.

Десна – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Хіба що реалізація моментів трохи підвела, напевно сьогодні нам не пощастило", – цитує Олександра Рябоконя офіційний сайт Десни.

Ворскла здолала Десну в дуелі за перше місце у другій "шістці"

Нагадаємо, у 30-у турі УПЛ Десна на власному полі програла Ворсклі з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Петровіч.