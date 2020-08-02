Рябоконь – про перспективи Десни у ЛЄ: Можемо зіграти один матч з Тоттенхемом чи Міланом – трапляється все, що завгодно

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь не хоче забігати наперед у прогнозах на дебютний для клубу сезон єврокубків.

"Зараз ще й нова система кваліфікації з одного матчу. Ми починаємо з 3-го, дасть бог, буде у нас не один кваліфікаційний раунд. В одному матчі може статися все, що завгодно.

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Можна перегравати якогось слабкого суперника і поступитися. А можемо зіграти один матч з Тоттенхемом чи Міланом – трапляється все, що завгодно. Планувати щось важко, але завдання одне – пройти далі в одному раунді, потім в іншому", – заявив Рябоконь в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Десна посіла четверте місце в УПЛ за підсумками сезону, що дозволить клубу вперше спробувати свої сили в єврокубках.

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