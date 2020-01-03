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Рябоконь – про перехід Олійника в Десну: Поки що розмови не було, але вона може відбутись

09:17 71 Читать на русском
Рябоконь – про перехід Олійника в Десну: Поки що розмови не було, але вона може відбутись
Денис Олійник / фото з відкритих джерел

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь не виключає можливості переходу у свою команду хавбека Дениса Олійника.

"Олійник підтримував у нас форму. Однак предметної бесіди про його перехід в Десну не було. Але такої розмови я не виключаю. Денис – футболіст досвідчений, майстерний, а такими виконавцями розкидатися не можна.

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Можливо, піде Артем Фаворов, у якого є пропозиція з-за кордону. Скоріш за все, повернеться в Олімпік Максим Дегтярьов, який виступав у нас на правах оренди. Можливо, ми попрощаємося з трьома-п'ятьма виконавцями, таким же буде і поповнення", – цитує Рябоконя zbirna.com.

Нагадаємо, наразі 32-річний Олійник є гравцем фінського Сейнайокі. В минулому чемпіонаті Фінляндії він забив 8 голів у 25 матчах.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Денис Олійник Денис Олійник Десна Десна
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