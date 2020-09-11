"Ми дуже давно не грали на нуль в обороні, пропускали буквально в кожному матчі, хоча і забивали. Сьогодні нульова нічия, хоча господарі незадоволені. Для нас же нічия на виїзді – позитивний результат. Тим більше з такою командою, як Динамо. У захисті у нас були деякі проблеми, травму отримав Імереков. Але якщо ми не пропустили, хлопці впоралися зі своєю роботою. У матчах з сильними суперниками ми найчастіше граємо з трьома центрбеками.

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Арвеладзе захворів, у Імерекова травма коліна, в Мудрика дала про себе знати стара травма, хоча ми його награвали, він повинен був грати в основі. Але перед матчем стало відомо, що він не зможе грати. На тлі суперника ми виглядали трохи важкувато. Не вистачало швидкості, у футболістів був рваний ритм.

Філіппов грав майже без м'яча? Він багато рухався, але йому було важко. Суперник приділив йому багато уваги. Чи готові ми грати по два матчі на тиждень? На кожну позицію у нас є дублери. Думаю, що такий ритм ми витримаємо. Глобальних завдань на сезон у нас немає, проте хочеться зайняти крок вперед і поборотися за п'єдестал", – поділився Рябоконь в коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Десна втримала нульову нічию в матчі з Динамо, відібравши перші очки в киян під керівництвом Луческу.

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