Рябоконь – найкращий тренер 1-го туру УПЛ

Експертна рада Всеукраїнського об'єднання тренерів проаналізувала 1-й тур нового сезону української Прем'єр-ліги. За його підсумками найкращим серед 12-ти наставників (оскільки поєдинок Львова та Миная було перенесено через спалах коронавірусу у львівській команді) став 56-річний керманич Десни Олександр Рябоконь, який отримав середній бал 4,6. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, чернігівці у стартовому матчі сезону проти луганської Зорі, поступаючись по ходу поєдинку, змогли переломити хід зустрічі і здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.

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