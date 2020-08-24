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Рябоконь – найкращий тренер 1-го туру УПЛ

13:06 - Читать на русском
Рябоконь – найкращий тренер 1-го туру УПЛ
Олександр Рябоконь / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь визнаний найкращим у стартовому турі УПЛ сезону 2020/21.

58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський

Експертна рада Всеукраїнського об'єднання тренерів проаналізувала 1-й тур нового сезону української Прем'єр-ліги. За його підсумками найкращим серед 12-ти наставників (оскільки поєдинок Львова та Миная було перенесено через спалах коронавірусу у львівській команді) став 56-річний керманич Десни Олександр Рябоконь, який отримав середній бал 4,6. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Рябоконь розкрив секрет успіху Десни у матчі проти Зорі

Нагадаємо, чернігівці у стартовому матчі сезону проти луганської Зорі, поступаючись по ходу поєдинку, змогли переломити хід зустрічі і здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.

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Головне Зоря Зоря Десна Десна Олександр Олександр Рябоконь Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу Десна - Зоря
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