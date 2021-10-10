Португальська легенда випередив опонентів з величезним відривом. За 49-річного Руя Кошту віддали голоси 84,48% виборців. Таким чином, колишній півзахисник збірної Португалії став 34-м президентом в історії Бенфіки, інформує офіційний сайт клубу.

Кошта перебуватиме на посаді до 2025 року. Останні кілька місяців він виконував обов'язки президента Бенфіки, адже попередній очільник клубу Луїш Філіпе Вієйра опинився за ґратами через підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

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З 2008-го Кошта працював на посаді спортивного директора Бенфіки. У статусі гравця виступав також за Мілан і Фіорентину. Разом з Андрієм Шевченком виграв Лігу чемпіонів 2002/03, а влітку вже у статусі в.о. президента Бенфіки підписав форварда збірної України Романа Яремчука. Вже за каденції Кошти "орли" кваліфікувалися у груповий турнір ЛЧ, де зіграли внічию з Динамо і розгромили Барселону.

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