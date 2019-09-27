"Русский мир" в усій красі: у мережі з'явилась світлина старого стадіону Шахтаря – від Ліги чемпіонів до апокаліпсису

Центральний стадіон Шахтар вже і близько не нагадує арену, куди колись приїжджали лондонський Арсенал та Лаціо.

Донецький Шахтар проводив свій дебютний сезон у груповому етапі Ліги чемпіонів на старому Центральному стадіоні. Тоді "гірники" грали проти Арсенала, Лаціо та Спарти.

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Навіть після переїзду команди на РСК Олімпійський, а пізніше на Донбас Арену, керівництво клубу доглядало стару арену, поки не сталась окупація Донбасу в 2014 році.

За ці 5 років стадіон Шахтар встиг перетворитись на ліс, де ростуть кущі та дерева, а про футбол тут не нагадує майже нічого.

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