Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів про деталі переходу виконавчого директора дніпрян Андрія Русола у львівський клуб.

"Андрій Русол хоче зробити зараз все, щоб залишити своє дітище на плаву. А СК Дніпро-1 – це саме дітище Андрія Русола.

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В Русола є план виходу з ситуації, є чіткі цифри. Він чітко розуміє, скільки повинен зараз заробити коштом трансферної діяльності, щоб передати клуб в управління Євгену Селезньову, який, буде спадкоємцем Русола і буде виконувати в клубі ті ж функції, що раніше виконував Андрій Анатолійович.

І от зараз головне завдання Русола перед відходом в Карпати – залишити клуб на плаву", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що вже з 1 липня Русол стане генеральним директором Карпат.

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