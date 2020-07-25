Русол вказав на помилки Коломойського у Дніпрі

"Він давав достатньо ресурсів, коли я був футболістом, щоб гравці могли підняти трофей над головою. Він робив достатньо для футбольного клубу, команди, щоб ми вигравали. Ми багато разів були поруч з трофеями, але чогось нам не вистачало.

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У якийсь період це більше вина футболістів. Може, хтось скаже, що більше уваги потрібно було приділяти команді, вникати у деталі. Але це питання управління організацією. Він бачив це так. Не вважав за потрібне раз в тиждень приїжджати на базу, спілкуватися з футболістами. У нього таке бачення.

Хтось бачить управління командою по-іншому, вважає, що потрібно приїхати і потиснути руку всім футболістам перед тренуванням. Але це все питання стилю. Індивідуально. Для футболістів є ряд важливіших моментів, ніж побачити президента. Чи вбив Коломойський Дніпро? Не знаю, можливо й так", – заявив екс-захисник у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, зараз Андрій Русол працює виконавчим директором СК Дніпро-1.

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