Руснак пояснив, завдяки чому Словаччина змогла розгромити збірну України

Хавбек збірної Словаччини Альберт Руснак поділився враженнями від матчу проти України в 5 турі Ліги націй.

"Приховувати не буду, що при першому голі у ворота українців спрацювала наша домашня заготовка. На тренуваннях ми з моїм партнером Мареком Гамшіком відпрацьовували такі моменти.

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Напевно, я можу записати собі в актив цей поєдинок. Більше того, думаю, що це взагалі був мій найкращий матч за збірну Словаччини.

Потрібно зробити поправку на те, що українці грали експериментальним складом. У них були відсутні відразу кілька провідних виконавців. З іншого боку, це їхні проблеми.

Знаєте, важливо було взагалі перемогти. В такому випадку ми підійдемо в гарному психологічному стані до вирішального для нас поєдинку проти Чехії. Приємно взяти такий переконливий реванш за поразку в першому колі.

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У тому, що словацька збірна дала бій українцям, велика заслуга нашого тренера. Важливо, що ми встигли добре вивчити гру підопічних Андрія Шевченка і змусили їх помилятися. Тепер бажано не зупинятися на досягнутому і докласти максимум зусиль, щоб в наступному матчі перемогти чехів", – цитує Руснака Zbirna.com.