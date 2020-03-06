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"Руслан їздить лише на тренування, з дому не виходимо": дружина Маліновського – про ситуацію з коронавірусом в Італії

09:49 816 Читать на русском
"Руслан їздить лише на тренування, з дому не виходимо": дружина Маліновського – про ситуацію з коронавірусом в Італії
Роксана та Руслан Маліновські / Фото з відкритих джерел

Роксана Маліновська, дружина лідера збірної України, хвилюється за свого чоловіка через епідемію коронавірусу в Італії.

"Намагаємося залишатися на позитиві, але ми вже тиждень не виходимо з дому. Тільки у двір гуляти. Руслан виїжджає лише на тренування, матчі.

Серія А офіційно закриє усі трибуни для глядачів на місяць

Я переживаю, адже у Серії С вже було кілька випадків, що футболісти захворіли в одній команді. Звичайно, не проводяться ніякі масові заходи. Карантин у школах, університетах на тиждень продовжили. Але ресторани забиті", – цитує Роксану Football Hub.

Нагадаємо, Маліновський в Італії захищає кольори Аталанти. Через поширення епідемії коронавірусу Серія А заборонила вболівальникам відвідувати матчі на місяць.

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Теги
Італія Дружини футболістів Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта коронавірус
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