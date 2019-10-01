Руслан Ротань та гравці "молодіжки" – зіркові гості у Lavina mall

Українська асоціація футболу та ТРЦ LAVINA MALL знову збирають зіркових гостей!

6 жовтня до торгово-розважального центру завітає "випускник" національної збірної України з футболу, а нині – зірковий тренер молодіжної збірної (U21) – Руслан Ротань!

Разом з Русланом Ротанем учасниками заходу стануть: капітан молодіжної збірної України Євген Чеберко та "український Девід Бекхем", півзахисник "молодіжки" Богдан Лєднєв.

Початок зустрічі о 14:00 на головній сцені "LAVINA MALL" (біля парку розваг Galaxy).

В межах зустрічі Руслан Ротань та гравці поспілкуються з вболівальниками, візьмуть участь в фото- та автографсесії.

Цікавинкою заходу стане знайомство з KONAMI’s eFootball PES2020.

KONAMI’s eFootball PES2020 – дисципліна, за якою УЄФА проведе перший світовий Чемпіонат Європи 2020 з кіберфутболу.

Українська асоціація футболу прийняла рішення взяти участь в даному турнірі і створити першу Українську збірну команду з кіберфутболу!

Стати учасником даної збірної може кожен українець, віком від 16 років, що зареєструється на сайті УАФ у розділі кіберфутболу, і пройде відповідні етапи національного відбору. Більше інформації можна отримати у співробітників Української асоціації футболу по кіберфутболу, безпосередньо в LAVINA MALL.

Але на цьому приємні сюрпризи не завершуються! 6 жовтня під час заходу "Зірковий гість" буде розіграно дві пари квитків на найочікуваніший футбольний матч року: Україна – Португалія! Умови розіграшу прості: бути біля головної сцені ТРЦ LAVINA MALL і дати правильні відповіді на два блоки запитань. У кожному блоці по два питання: одне – про національну збірну команду України з футболу, друге – про ТРЦ LAVINA MALL.

Дві людини, які дадуть правильні відповіді на два блоки – отримають по 2 квитки на матч Україна – Португалія.

Чекаємо Вас 6 жовтня о 14:00 в ТРЦ "LAVINA MALL" за адресою: м. Київ, вул. Берковецька 6Д (Новобіличі).