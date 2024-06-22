"Руска к*рва": польські фанати влаштували потужний перфоманс під посольством Росії в Берліні
06:00 - Читать на русском
Вболівальники збірної Польщі не гають часу, перебуваючи в Німеччині.
Марко Арнаутовіч 78’
78’ Марко Арнаутовіч
"Кадра" зустрічалася з Австрією на берлінському Олімпіаштадіоні, але перед матчем було не гірше шоу.
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Польські фанати потужним маршем пройшлися вулицями столиці Німеччини. Перед російським посольством було особливо гаряче – прапори, барабани і заряди "Руска к*рва". Лише такої присутності на Євро-2024 і заслуговує держава-терорист!
На полі все було не так яскраво для Польщі. "Кадра" програла Австрії з рахунком 1:3.
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