Вболівальники збірної Польщі не гають часу, перебуваючи в Німеччині.

"Кадра" зустрічалася з Австрією на берлінському Олімпіаштадіоні, але перед матчем було не гірше шоу.

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Польські фанати потужним маршем пройшлися вулицями столиці Німеччини. Перед російським посольством було особливо гаряче – прапори, барабани і заряди "Руска к*рва". Лише такої присутності на Євро-2024 і заслуговує держава-терорист!

На полі все було не так яскраво для Польщі. "Кадра" програла Австрії з рахунком 1:3.

„Ruska kur..” teraz przed ambasadą Rosji w Berlinie. pic.twitter.com/aoEEQ0QO8U — Bartłomiej Bublewicz (@bbublewicz) June 21, 2024

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