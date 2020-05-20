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Русин заявив про бажання займатися боксом

13:23 405 Читать на русском
Русин заявив про бажання займатися боксом
Назарій Русин / фото: О. Попов

Нападник київського Динамо Назарій Русин зізнався, які види спорту, окрім футболу, його приваблюють.

"Окрім футболу, захоплююся та стежу також за боксом. У вільний час люблю пограти у пінг-понг. Коли виступав за Зорю, у нас із Євгеном Чеберком такі заруби були! А так переважно граю в настільний теніс вдома під час відпустки.

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Колись у дитинстві займався боксом. Зараз можу вдома з братом побоксувати, однак у майбутньому хотів би займатися боксом чисто для себе", – цитує Русина прес-служба Динамо.

Нагадаємо, нинішній сезон Русин розпочинав у складі Зорі, але хороші результати в луганській команді переконали Динамо повернути свого гравця після завершення осінньої частини УПЛ. Загалом у поточній кампанії нападник зіграв 22 матчі в усіх турнірах, в яких забив 8 голів та зробив 6 результативних передач.

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