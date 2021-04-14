Нападник киян Назарій Русин, який виступає у Легії на правах оренди, продемонстрував свої вміння забивати м'ячі.

У середу, 14 квітня, Легія провела контрольний поєдинок всередині колективу. У ньому взяли участь футболісти першої команди, які мають обмаль ігрового часу, а також представники дубля.

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Перший тайм тривав 40 хвилин, а другий – 30. Саме на другу частину зустрічі тренер випустив на поле Назарія Русина, який забив вже на 45 хвилині, зрівнявши рахунок. У підсумку його гол врятував дубль, який програвав 1:2. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Цікаво, що українець грав на нетиповій для себе позиції – у півзахисті.

Нагадаємо, за норовливість Русина перевели в другу команду "військових", де нападник має провести 2 тижні. Він перебрався у Варшаву наприкінці зимового трансферного вікна, а орендна угода розрахована до грудня 2021-го. Українець ще не дебютував у Екстраклясі, але провів 30 хвилин у програному матчі Кубка Польщі та ще 59 хвилин – у дублі.

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