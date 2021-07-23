"Я хочу повернутися, почати грати. Я пропустив багато часу, тому потрібно починати з нуля і повертатися на хороший рівень.

Йовічевіч пояснив мотиви трансферу Русина в СК Дніпро-1

Збираюся допомогти команді посісти ту сходинку, яку вона хоче. В СК Дніпро-1 хороший колектив, хороші футболісти і дуже сильний тренерський штаб. Думаю, все у нас вийде", – сказав Русин у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Назарій приєднався до команди Ігора Йовічевіча на правах оренди з Динамо. Минулий сезон став для 22-річного нападника невдалим – його річна оренда в Легії завершилась завчасно: Русин так і не зіграв жодного матчу в чемпіонаті Польщі, обмежившись дебютом в 1/4 фіналу Кубка проти Пяста.

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