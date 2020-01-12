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Русин: Я буду дуже сумувати за Скрипником – він дозволив мені знову відчути себе футболістом

16:20 474 Читать на русском
Русин: Я буду дуже сумувати за Скрипником – він дозволив мені знову відчути себе футболістом
Назарій Русин / фото з відкритих джерел

Нападник Динамо Назарій Русин оцінив період свого перебування в луганській Зорі.

"Буду дуже сильно сумувати за Зорею. У мене там все було прекрасно і в побутовому плані, і колектив відмінний, на футбольному полі все було добре.

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За Скрипником теж буду дуже сумувати. Він дуже багато мені дав як людині. Він багато дав мені як тренер. Він дав мені впевненість у своїх силах, я знову відчув себе футболістом, почав отримувати задоволення від футболу. Сподіваюся, ми ще зустрінемося.

Але я був радий повернутися в Динамо. Це була моя мета, коли йшов у Зорю – повернутися", – сказав Русин Youtube-каналу FootballHub.

Нагадаємо, що в першій частині сезону в 14 матчах за Зорю в УПЛ Русин забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Нещодавно Динамо достроково повернуло 21-річного форварда з оренди.

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Теги
Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник Назарій Русин Назарій Русин Динамо Динамо
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