Русин: Я буду дуже сумувати за Скрипником – він дозволив мені знову відчути себе футболістом

Нападник Динамо Назарій Русин оцінив період свого перебування в луганській Зорі.

"Буду дуже сильно сумувати за Зорею. У мене там все було прекрасно і в побутовому плані, і колектив відмінний, на футбольному полі все було добре.

Де Пена оцінив перспективи Русина в Динамо

За Скрипником теж буду дуже сумувати. Він дуже багато мені дав як людині. Він багато дав мені як тренер. Він дав мені впевненість у своїх силах, я знову відчув себе футболістом, почав отримувати задоволення від футболу. Сподіваюся, ми ще зустрінемося.

Але я був радий повернутися в Динамо. Це була моя мета, коли йшов у Зорю – повернутися", – сказав Русин Youtube-каналу FootballHub.

Нагадаємо, що в першій частині сезону в 14 матчах за Зорю в УПЛ Русин забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Нещодавно Динамо достроково повернуло 21-річного форварда з оренди.

Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи