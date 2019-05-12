Русин взяв на себе відповідальність за результат у матчі проти Зорі

Форвард Динамо Назарій Русин попросив вибачення у партнерів та тренерів після нічиєї з луганською Зорею.

Молодий гравець залишився незадоволеним своїми діями у матчі 28-го туру УПЛ.

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"Хотів би вибачитися перед командою, тренерами і вболівальниками. У мене було два ідеальні моменти. Я винен в результаті. "Біло-синій" найсильніший і спасибі за підтримку.", – сказав Русин у післяматчевому коментарі для Динамомания.

Проблеми форварда з реалізацією коштували киянам двох очок у матчі із Зорею. Після цього туру Шахтар відірвався вже на 11 пунктів.

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