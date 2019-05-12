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Русин взяв на себе відповідальність за результат у матчі проти Зорі

12 травня 12:47 1533 Читать на русском
Русин взяв на себе відповідальність за результат у матчі проти Зорі
Назарій Русин / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Назарій Русин попросив вибачення у партнерів та тренерів після нічиєї з луганською Зорею.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

Молодий гравець залишився незадоволеним своїми діями у матчі 28-го туру УПЛ.

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"Хотів би вибачитися перед командою, тренерами і вболівальниками. У мене було два ідеальні моменти. Я винен в результаті. "Біло-синій" найсильніший і спасибі за підтримку.", – сказав Русин у післяматчевому коментарі для Динамомания.

Проблеми форварда з реалізацією коштували киянам двох очок у матчі із Зорею. Після цього туру Шахтар відірвався вже на 11 пунктів.

Динамо – Зоря: Русин розчарував марнотратством, бажання Циганкова замало, а Сілас ефектно зафіксував нелогічну нічию

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Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин Динамо - Зоря
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