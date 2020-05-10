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Русин вважає, що в Динамо є відразу три конкуренти в боротьбі за "срібло" УПЛ

17:38 402 Читать на русском
Русин вважає, що в Динамо є відразу три конкуренти в боротьбі за "срібло" УПЛ
Назарій Русин (ліворуч) / фото: Динамо

Нападник Динамо Назарій Русин розповів, як проводить карантин в умовах пандемії коронавірусу.

"Найчастіше, думаючи про футбол, оскільки дуже скучив за грою. Але в той же час було класно, що стільки часу проводжу зі своїми близькими людьми. Таке трапилося вперше за п'ять років.

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Важко сказати, скільки часу знадобиться для підготовки. Адже хтось підійде в кращій фізичній формі, хтось – ні, але впевнений в одному, що команда до офіційних змагань постарається підійти в якомога кращому стані, а своєю грою і результатами тільки радувати динамівських уболівальників.

Конкурент Динамо в боротьбі за друге місце? Не стану нікого викреслювати з числа претендентів, оскільки і Зоря, і Десна, і Олександрія здатні зробити сюрприз", – цитує Русина Команда 1.

Нагадаємо, на вимушену паузу в чемпіонаті України Динамо пішло, перебуваючи на третій сходинці турнірної таблиці з 46 очками в активі. Зоря випереджає киян лише за додатковими показниками. Десна йде четвертою (43 пункти), а Олександрія п'ята (40).

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Олександрія Олександрія Десна Десна Назарій Русин Назарій Русин
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