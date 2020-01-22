Русин влітку мав пропозиції з Європи

Форвард Динамо Назарій Русин розповів, куди міг перебратись влітку 2019 року, окрім луганської Зорі.

"Спочатку мав переходити в Карпати. Була ще пропозиція від віденської команди, не пам'ятаю, якої саме. Я хотів бути ближче до дому, грати в Карпатах, але сім'я була проти. Всі розуміли нинішній рівень цієї команди.

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У підсумку, я зрозумів, що прийняв правильне рішення. Вирушив до Зорі, регулярно грав там, і через півроку повернувся в Динамо. Чув на рівні чуток, що Генк запропонував 2,5 млн євро за мене, але Динамо відмовилося мене продавати", – поділився Русин в коментарі SportArenaTV.

Нагадаємо, 21-річний форвард першу частину поточного сезону провів у луганській Зорі (5 голів і 2 асисти в 14 матчах), однак взимку Динамо відкликало гравця назад.

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