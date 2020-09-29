Нападник Динамо Назарій Русин у новому сезоні виступатиме під новим номером, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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21-річний форвард обрав собі футболку з цифрою 31. До слова, минулого сезону Русин бігав під номером 70. Відповідну зміну вже було внесено в заявку киян на сезон.

Цікаво, що це вже третій ігровий номер, під яким Русин виступає за Динамо – раніше він також грав під номером 43.

Нагадаємо, у минулому сезоні Назарій провів у складі Динамо 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 результативних передач. У поточному сезоні він на полі ще не з'являвся.

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