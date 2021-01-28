Мірчі Луческу додалось приємного головного болю – у його розпорядженні відтепер чотири повноцінні бомбардири.

Нападник Динамо Назарій Русин буде готуватися до другої частини сезону разом з основою.

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22-річний форвард повністю відновився після травми (перелом ключиці) і вже приступив до занять в загальній групі, повідомляє Динамоманія. Футболіст разом зі всією командою вирушить на другий тренувальний збір у турецький Белек.

Нагадаємо, очікувалося, що Назарій зможе повернутися до тренувань лише в середині лютого, однак йому вдалось форсувати своє відновлення. Таким чином, Русин на зборі складе конкуренцію трьом іншим динамівським форвардам – ​​Артему Бєсєдіну, Владиславу Супрязі та Владиславу Ванату.

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