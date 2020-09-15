Журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" поділився інформацією щодо інтересу до Назарія Русина з боку інших клубів.

"Я знаю, що у Русина є варіант у Бельгії. Боюся помилитися, але пропозиція була від одного з грандів – Брюгге чи Андерлехта. Не можу точно сказати. Йшлося про оренду з правом викупу.

Динамо має конкретні пропозиції щодо Циганкова, Супряги і Миколенка, – Циганик

Назарій відмовився. Він поговорив з Луческу, і той запевнив, що дуже розраховує на форварда. Русин шанс отримає. Якщо все ж дійде до трансферу, то футболіст першочергово буде розглядати варіанти за кордоном", – сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу попросив керівництво клубу притримати Назарія у Києві, щоб румун встиг оцінити потенціал гравця. У минулому сезоні УПЛ Русин провів 26 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

"Динамо, відчуй себе Шахтарем, або Десна може грати хоч у хокей": реакція на першу осічку Луческу перед стартом в ЛЧ