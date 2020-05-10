Русин: У мене завжди буде бажання виграти Лігу чемпіонів

Нападник київського Динамо Назарій Русин розповів про свою мрію у футболі.

"Нехай це поки і виглядає чимось фантастичним, але у мене завжди буде бажання перемогти в Лізі чемпіонів", – цитує Русина Команда 1.

Русин вважає, що в Динамо є відразу три конкуренти в боротьбі за "срібло" УПЛ

До слова, 21-річний нападник – вихованець львівського футболу. В систему київського клубу Назарій потрапив влітку 2015-го. За першу команду Динамо дебютував 23 листопада 2017-го в матчі Ліги Європи, вийшовши на заміну в грі з албанським Шкендербеу (2:3), в якому відзначився дебютним голом.

Нагадаємо, нинішній сезон Русин розпочинав у складі Зорі, але хороші результати в луганській команді переконали Динамо повернути свого гравця після завершення осінньої частини УПЛ. Загалом у поточній кампанії нападник зіграв 22 матчі в усіх турнірах, в яких забив 8 голів та зробив 6 результативних передач.

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